Zadenbibliotheek heropent zaterdag de deuren Joeri Seymortier

20 maart 2019

10u45 0 Evergem De lente is in het land en dat is voor de bibliotheek van Evergem reden genoeg om de zadenbibliotheek vanaf zaterdag 23 maart te heropenen.

Iedereen wordt opgeroepen om zaterdag zaden binnen te brengen in de bib. “Het principe is simpel: je neemt een zakje zaden mee, bij voorkeur in ruil voor zelf geoogste zaden”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Loop eens rond in je tuin en stop je de zaden in een zakje. Schrijf er de naam van de plant op en de datum waarop je ze plukte. Geef de zaden af in de bib, de vrijwilligers doen de rest.”

Zaterdag is er ook een plantenruilbeurs in de bib van Evergem. Om 14 uur is er een workshop waarin je zelf een plantenhanger maakt. Om 14.30 uur is er een voordracht over kruiden in de keuken, en een andere workshop hapjes maken.

Info: www.evergem.be/bibliotheek.