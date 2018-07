Zadenbib zoekt zaad 28 juli 2018

De zadenbib van de bibliotheek van Evergem is op zoek naar vers zaad. "In maart opende de zadenbib in onze bibliotheek", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "In de zadenbibliotheek kan je gratis groenten- en plantenzaden ruilen. We zijn deze zomer op zoek naar extra zaden. Deze droge periode is ideaal om zaden te plukken of af te ritsen. Dus: wandel rond in je tuin en pluk met de hand de zaadhoofdjes van de stengel. Schud de zaaddoosjes of zaadpeulen leeg of breng ze integraal naar de bib. Noteer de naam van de plant of groente, de oogstdatum, je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Vrijwilligers stoppen ze netjes in zakjes."





Info: www.evergem.be. (JSA)