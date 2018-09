Zaak-Julie Roelens uitgesteld naar november Sam Ooghe

04 september 2018

12u02

Bron: Eigen info 1 Evergem De zaak voor de beroepspolitierechtbank over Julie Roelens, de 22-jarige vrouw die vorig jaar doodgereden werd in Ertvelde, is uitgesteld naar 20 november.

In eerste aanleg werd de chauffeur veroordeeld tot vier jaar cel. In de nacht van 9 op 10 september vorig jaar, had de man een twintigtal pilsjes, coke én amfetamine in het bloed. Hij reed Julie Roelens aan, die samen met een vriend langs de straat wandelde na een fuif. De advocaat van de doodrijder haalde aan dat zijn cliënt de jonge vrouw nooit had kunnen ontwijken in de donkere straat, zelfs zonder drugs en alcohol in het bloed. De rechters volgden die redenering niet. Dat alles kan u hier herlezen.

Evergem 20 november

Gisteren stond de zaak opnieuw gepland, ditmaal in de beroepspolitierechtbank, maar er werden enkel termijnen afgesproken waarbinnen de partijen hun argumenten kunnen overmaken aan elkaar en de rechtbank. De zaak wordt gepleit op 20 november. Kort erna zal de rechtbank een definitief vonnis vellen.