Yvonne doet dutje tijdens viering 100ste verjaardag 23 januari 2018

Yvonne Van Swol heeft haar honderdste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem. De eeuwelinge was er zelf best gerust in en deed zelfs een middagdutje tijdens haar viering. Yvonne trouwde met Albert Baetsle en samen kregen ze een dochter, Liliane. Later kwamen er ook twee kleinkinderen en achterkleinkinderen. Yvonne maakte kleren, handtassen en hoedjes voor de hele familie. Ze had ook een grote liefde voor katten. Sinds 2004 verblijft ze in Ter Caele.





(JSA)