Yvonna blaast 100 kaarsjes uit 25 april 2018

Yvonna Verslycken heeft haar 100ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Hof ter Linden in Evergem. Yvonna woont daar al heel lang: eerst in een serviceflat nu in het rusthuis zelf. Yvonne werkte in een wasserij en op 55-jarige leeftijd ging ze in vervroegd pensioen. Ze was actief lid van verenigingen zoals Kristelijke Beweging voor Gepensioneerden (KBG) en genoot van de contacten met familie en vrienden. Yvonna heeft geen kinderen. Op de foto is ze vergezeld van onder andere haar zus en haar nichtje.





(JSA)