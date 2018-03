Workshop stoppen met roken 28 maart 2018

De gemeente Evergem wil zoveel mogelijk mensen helpen om te stoppen met roken."Evergem wil een gezonde gemeente zijn en engageert zich om inwoners aan te zetten tot een gezondere levensstijl", zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). "We werken samen met de Stichting tegen Kanker en Logo Gezond. Wie wil stoppen met roken, kan een rookstopbegeleiding volgen op kosten van de Vlaamse Overheid. Deelnemers betalen enkel het remgeld van 48 euro."





Er is een gratis infosessie op woensdag 28 maart van 19.30 tot 21 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11. Daarna kan je zelf beslissen om al dan niet deel te nemen aan de rookstopbegeleiding. De begeleiding zelf start op maandag 16 april en telt acht sessies. Inschrijven is noodzakelijk en kan op 09/216.05.20 en via www.evergem.be/rookstop. (JSA)