Woonzorgcentrum Ter Hollebeke Sleidinge krijgt grondige opknapbeurt

19 april 2019

11u48 3 Evergem Het woonzorgcentrum Ter Hollebeke in Sleidinge bij Evergem krijgt de komende maanden een grondige opknapbeurt.

Het Zorgbedrijf Meetjesland legt 800.000 euro aan de kant voor de renovatie van de zestig kamers en badkamers. “Het woonzorgcentrum dateert van 1 oktober 1994, en heeft een opknapbeurt nodig”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “Het woonzorgcentrum in Sleidinge wordt nu beheerd door het Zorgbedrijf Meetjesland, dat de exploitatie in 2018 overnam van het OCMW Evergem. De zorgbehoefte van de bewoners is de laatste tijd toegenomen, en daarom is het nodig om de toegankelijkheid en het comfort van het sanitair op de kamer te verbeteren. In een moeite worden de kamers volledig opgefrist.”

De firma Veldeman uit Dendermonde zal vanaf juni deze werken uitvoeren. “Deze werken uitvoeren in een volledig bezet woonzorgcentrum vraagt een zorgvuldige voorbereiding”, zegt campusdirecteur Eveline De Vriendt. “De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de bewoners te beperken. Volgende maand zullen residenten en familie meer concrete informatie krijgen, over wanneer hun kamer aan de beurt is.”