Woonzorgcentra zijn niet langer verlieslatend 30 juni 2018

02u40 0

De openbare woonzorgcentra Ter Caele, Ter Hollebeke en Ten Oudenvoorde in Evergem zijn voor het eerst in lange tijd niet meer verlieslatend. De rusthuizen waren oorspronkelijk van het OCMW Evergem, maar zijn nu ondergebracht in het Zorgbedrijf Meetjesland. De goede cijfers komen niet alleen door een doorgevoerde prijsstijging. "Maar ook door een kwalitatievere werking van de centra en dankzij de dynamiek die er kwam in de aanloop naar de opstart van het zorgbedrijf", zegt voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Zo werden er meer groepsaankopen gedaan. De woonzorgcentra kregen ook meer subsidies van het RIZIV. Daarnaast is er minder leegstand. En de dagprijzen voor die kamers zijn meer marktconform. Al blijven ze nog steeds bij de goedkoopste van de regio." (JSA)