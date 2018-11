Woensdag eerste zorgbeurs in dienstencentrum Het Hoeksken Joeri Seymortier

25 november 2018

10u26 0 Evergem Het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken in Evergem houdt op woensdag 28 november voor het eerst een zorgbeurs.

Je ontdekt op de zorgbeurs alle activiteiten en dienstverlening voor senioren, en mensen met een zorgvraag in Evergem. De beurs loopt woensdag van 14 tot 17 uur, in het dienstencentrum in het Hoeksken 29a. Elke bezoeker krijgt een gratis goodiebag. Inschrijven is niet nodig. Maar wie niet zelfstandig kan komen, kan een zitje op de Babbelbus reserveren. Dat kan via 09/269.76.10.