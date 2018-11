Winkeldief weerspannig bij arrestatie Wouter Spillebeen

16u59 3 Evergem Een 28-jarige man is woensdagmiddag op heterdaad betrapt toen hij roltabak wilde stelen in de Colruyt in Evergem. Hij verzette zich tijdens zijn arrestatie en verwondde meerdere politiemensen.

Nadat de winkeldief betrapt werd, kwam de politie ter plaatse. Die fouilleerde de verdachte en trof drugs en een springmes aan. “De man gedroeg zich weerspannig, waardoor een aantal politiemensen gewond raakten”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen.

Uit onderzoek van camerabeelden bleek dat de man ook gelinkt kon worden aan eerdere diefstallen in de Colruytfilialen in Evergem en Zelzate. De verdachte is bij het gerecht gekend als veelpleger en werd door het parket onmiddellijk gedagvaard. Hij zal zich op 13 december moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank in Gent voor acht winkeldiefstallen in de periode van zes oktober tot zeven november van dit jaar. Daar komt nog eens het bezit van drugs, verboden wapendracht en weerspannigheid bovenop.