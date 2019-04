Wilde achtervolging eindigt met twee aanrijdingen Wouter Spillebeen

10 april 2019

16u57 3 Evergem Een 37-jarige Evergemnaar is in de nacht van dinsdag op woensdag na een achtervolging en twee aanrijdingen met politiewagens opgepakt. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog onduidelijk.

De politie van zone Assenede-Evergem werd opgeroepen voor een tussenkomst, maar ter plaatse was de verdachte al verdwenen. “Kort nadien zag men de verdachte met de auto wegvluchten waarop de politie een achtervolging inzette”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen.

Omdat de verdachte zich niet staande liet houden, moesten interventieploegen uit verschillende omliggende politiezones bijstand verlenen. Volgens bewoners van Evergem baanden de verschillende politievoertuigen en de verdachte zich een weg door de Zevekotestraat in de richting van Sleidinge. Uiteindelijk kwam de achtervolging tot een einde in de Oosteindestraat in Belzele rond 3.15 uur.

De verdachte reed tijdens de achtervolging twee politievoertuigen aan. Een wagen van de zone Assenede-Evergem raakte slechts licht beschadigd toen de auto van de verdachte ertegen schuurde. Bij een tweede aanrijding raakte een politievoertuig van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zo zwaar beschadigd dat die niet meer rijvaardig is. Daarbij verloor de vluchtende chauffeur de controle over zijn stuur en kwam hij tot stilstand.

De man, een 37-jarige Evergemnaar, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die zal beslissen of hij aangehouden wordt.