Wifi in kasteel Wippelgem 02u53 1

Evergem werkt aan draadloos internet of wifi in alle openbare gebouwen. Vanaf nu kan je als bezoeker ook gratis op het internet wanneer je naar het Kasteel van Wippelgem gaat.





"Ideaal, want in het kasteel zijn er veel vergaderingen en hier worden ook veel jubilarissen en trouwkoppels feestelijk ontvangen", zegt schepen Filip Huysman (CD&V). "In 2018 volgen nog twee openbare gebouwen: het ontmoetingscentrum Cardijnwijk in Sleidinge en het gebouw De Lieve in Belzele. Wanneer ook daar wifi is, zal je gratis kunnen surfen in elk van onze openbare gebouwen in Evergem." (JSA)