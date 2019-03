Wie helpt zaterdag zwerfvuil opruimen in Belzele? Joeri Seymortier

18 maart 2019

10u52 0 Evergem De gemeente Evergem organiseert op zaterdag 23 maart een grote zwerfvuilactie in deelgemeente Belzele. Jij kan meehelpen.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, verenigingen, bewonersgroepen en adviesraden die zaterdag mee de handen uit de mouwen willen steken. Onder de deelnemers worden tien filmtickets van Cinema Westside verloot. Verzamelen gebeurt zaterdag om 9 uur aan ontmoetingscentrum De Lieve, Belzeelsestraat 27. “Daar krijgen de deelnemers het nodige materiaal”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We verzamelen alle afval om 12 uur. Daarna praten we bij met een hapje en een drankje. Zaterdag niet vrij, maar toch zin om iets te doen? Je kan ook je eigen actie organiseren, individueel of in groep. Kies zelf een datum en een locatie. Geef je actie door aan de gemeente, en krijg gratis materiaal ter beschikking.”

Inschrijven: www.evergem.be/zwerfvuil.