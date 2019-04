Werken Pastorijstraat Ertvelde worden uitgesteld: toewijs aannemer loopt mis Joeri Seymortier

19 april 2019

13u03 3 Evergem De werken in de Pastorijstraat, Heremijtstraat en de Steenstraat in Ertvelde zullen deze maand niet beginnen, zoals gepland.

Het gemeentebestuur van Evergem en Aquafin hebben plannen om de Pastorijstraat, Heremijtstraat en Steenstraat opnieuw aan te leggen. De riolering wordt vernieuwd en er komt een nieuw wegdek. De plannen zijn zeer concreet. De werken zouden in april beginnen, maar zijn uitgesteld door een betwisting bij de toewijs aan de aannemer. Begin april stond een vergadering ingepland, om de bewoners te informeren over de werken. Maar omdat die werken nu tijdelijk uitgesteld zijn, vond ook de infovergadering niet plaats.

“Uitstel is geen afstel”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De plannen blijven behouden, alleen worden de werken pas later uitgevoerd. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over de precieze planning. Van zodra de nieuwe timing gekend is, vindt er een infovergadering plaats. Dan worden de planning en uitvoeringswijze toegelicht aan de betrokken bewoners en handelaars.”