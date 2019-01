Werken nodig aan pastorij Ertvelde Joeri Seymortier

Evergem Er zijn onderhoudswerken nodig aan de pastorij van Ertvelde. De gemeente Evergem rekent op subsidies.

De gemeente Evergem investeert dit jaar 75.000 euro in de opmaak van een beheersplan voor de pastorij van Ertvelde. Het gebouw heeft nood aan dubbele beglazing en er zijn slibwerken nodig in de vijver in de tuin. Om daar van de hogere overheid subsidies voor te kunnen krijgen, is zo’n beheersplan noodzakelijk.

De pastorie van Ertvelde werd gebouwd in 1778. Het gebouw werd grondig gerestaureerd in de periode tussen 1976 en 1981, en is sinds 1995 beschermd als monument vanwege haar historische en artistieke waarde. Samen met de tuin en bijgebouwen is de pastorij ook beschermd als dorpsgezicht.