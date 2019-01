Werken in Lindenlaan, Kerkbruggestraat en Guldensporenlaan Joeri Seymortier

26 januari 2019

Er starten in Evergem werken in drie straten: Lindenlaan, Kerkbruggestraat en de Guldensporenlaan.

In de Lindenlaan in Ertvelde wordt gewerkt op maandag 28 en dinsdag 29 januari. “Daar vernieuwen we de rode mijnsteen in de Lindenlaan”, zegt schepen van Openbare Werken Lucas Van der Meersch (CD&V). “Dat zijn de rode stroken langs de zijwegen van de Lindenlaan, waar je kan parkeren tussen de bomen. Tijdens de werken is parkeren uiteraard niet toegelaten. De werken gebeuren wel gefaseerd. Van zodra er een stuk klaar is, kan je wel terug parkeren. Daardoor zijn de handelszaken zo goed mogelijk bereikbaar.”

In de Kerkbruggestraat verwijdert Fluxys een stalen koker. De werken gebeuren van maandag 28 januari tot vrijdag 22 februari. De weg gaat dicht voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. Voor wagens is er een omleiding via Elslo en de laterale weg naast de R4.

Op maandag 4 februari tenslotte start een aannemer met het herstellen van de voetpaden in de Guldensporenlaan. Het gaat om de voetpaden tussen huisnummers 6 en 26. “De werken duren vermoedelijk een drietal weken, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden”, klinkt het nog.