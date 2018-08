Werken gepland in Bibliotheekstraat 13 augustus 2018

In de tweede helft van deze maand zal een week gewerkt worden in de Bibliotheekstraat in Evergem. Er zal verkeershinder zijn. "Tussen 20 en 26 augustus wordt er in de Bibliotheekstraat gewerkt ter hoogte van huisnummers 8 en 10", zegt schepen van Openbare Werken Erik De Wispelaere (CD&V). "Om de werken veilig en vlot te laten verlopen, wordt de Bibliotheekstraat ter hoogte van de werken afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door."





Zowel de Bibliotheekstraat als een deel van de Ommegangstraat worden tijdens de werken ingericht met tweerichtingsverkeer, zodat alle huizen bereikbaar blijven. Om het verkeer gemakkelijker te laten passeren wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Ommegangstraat, in het deel tussen de Schepenhuisstraat tot aan de parking in de Ommegangstraat. (JSA)