Werfweg veroorzaakt stof 26 juni 2018

De buren van de Riemewegel in Rieme bij Evergem zitten verveeld met heel wat stof dat ontstaat door een nieuwe werfweg die aangelegd wordt voor de werken in de Hoge Averij en Spiedamstraat. Door de aanhoudende droogte zorgen de aan- en afrijdende tractoren van de graafwerken voor heel wat stof. "Dat stof komt zelfs binnen in onze gesloten garages en woningen", zeggen enkele buren. "We hebben geklaagd en dan werd door de aannemer een paar keer gesproeid op de werfweg. Maar dat is echt geen oplossing. We hopen dat hier snel een oplossing voor komt, want we willen dit geen hele zomer meemaken."





De buren kondigen extra acties aan. Er wordt ondertussen naar oplossingen gezocht. (JSA)