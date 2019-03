Werfinbrekers laten grote behoefte achter in huis dat verbouwd wordt Jeffrey Dujardin

09 maart 2019

16u28 14 Evergem In de Polenstraat in Sleidinge zijn zaterdagochtend om 5.40 uur dieven aan het werk geweest op een werf. Ze kwamen met twee witte bestelwagens toe en vulden ze met isolatiemateriaal. De zaakvoerder van Bouwwerken De Buck bvba uit Lembeke roept de daders op sociale media op alles terug te brengen. In de Doornzelestraat lieten inbrekers vrijdagnacht hun grote behoefte achter alvorens aan de haal te gaan met allerlei materiaal uit een huis dat verbouwd wordt.

“Helaas een minder goede morgen”, klinkt het. “Via een alerte buur zijn wij te weten gekomen dat er om 5.40 uur deze morgen isolatiemateriaal gestolen is op onze werf in de Polenstraat in Sleidinge.” In totaal namen de dieven voor 200 vierkante meter isolatiemateriaal mee. De zaakvoerder heeft wel een duidelijk boodschap voor de dieven: “Wij hebben momenteel al uw gegevens, waaronder uw nummerplaat. Als u slim bent, brengt u het materiaal terug. Als u denkt er onder uit te komen, blijft u gerust weg en zullen de instanties wel even aanbellen bij u.” De lokale politie is al ingelicht en is er een onderzoek gestart.

In de Doornzelestraat in Evergem drongen dieven vrijdagnacht dan weer binnen in een huis dat verbouwd wordt. Ze namen koper, een boiler, kranen en leidingen mee. Maar het meest schrijnende was wel dat ze hun kleine en grote behoefte deden in de berging van het huis.

“Wij zijn ons huis aan het verbouwen”, zegt Suley Hadzihasanovic uit Evergem. “Deze ochtend (zaterdag, red.) ontdekten we dat er ingebroken was. Alles wat koper bevatte is weg, een splinternieuwe Bulexboiler is verdwenen. Ook de leidingen, verbindingen, douchekoppen in inox en vier of vijf kranen zijn meegenomen, evenals enkele machines van de aannemer. De daders zijn langs de eetkamer binnen geraakt, daar hebben ze twee grote dubbele deuren geforceerd.”

Volgens Suley is het duidelijk dat ze dieven wisten was ze deden. “Die boiler werd perfect gedemonteerd, alle kabels keurig doorgeknipt en de printplaat werd stukgemaakt.” Wat de dieven hierna deden, tart alle verbeelding. “In de berging hebben ze hun grote en kleine behoefte gedaan. Ik vraag me echt af in wat voor land wij onze kinderen moeten opvoeden, als je dit allemaal ziet”, zegt Suley.