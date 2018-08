Wegversmalling in Grovermansdreef 01 augustus 2018

De gemeente Evergem wil de Grovermansdreef een stuk veiliger maken en heeft een wegversmalling geplaatst. " Aan het speelplein in de Grovermansdreef plaatsten we een wegversmalling, met in het midden een rijbaankussen", zegt schepen van Mobiliteit Erik De Wispelaere (CD&V). "Het speelpleintje in die straat ligt een beetje uit het zicht. Hierdoor zullen passanten minder snel rijden. Dit is een eerste stap om het verkeer te doen vertragen." Ook het speelpleintje van de Grovermansdreef krijgt een update. Uiteindelijk moet dat uitmonden in de aanleg van een trapveld, speelgroen, schommel, speelbos, speelheuvels, balanceerparcours, klauter- en speelparcours, glijbaan, huppelpalissaden en een parking. De bestaande beplanting wordt in de nieuwe plannen zoveel mogelijk behouden. (JSA)