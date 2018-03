Wat vind je van de bib? 06 maart 2018

Evergem neemt deel aan een grootschalig gebruikersonderzoek over de bibliotheek, dat in 106 bibs in Vlaanderen opgestart wordt. Wat vind je van het aanbod en de dienstverlening in jouw bibliotheek? Waarom ga je naar de bib of waarom niet? Deelnemen kan tot 30 juni via www.bib2018.be. (JSA)