Wagen tegen boom en verlichtingspaal

Een wagen is gisteren rond 4.55 uur van de baan gegaan in de Vaartstraat-West. De 30-jarige bestuurder uit Sleidinge was er plots de controle over het stuur verloren. Hij kwam in de bocht tussen de Walprijestraat en de Guldensporenlaan tegen een verlichtingspaal en een boom terecht. Door de aanrijding knakte de paal af en kwam op de rijbaan terecht. De bestuurder bleef ongedeerd. De politie zette de baan af en het verkeer moest omrijden. Nutsmaatschappij Eandis verving de paal. De brandweer verwijderde de boom. (JEW)