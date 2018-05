Vrouw ereschepen Van Hove op lijst provincie 17 mei 2018

Chantal De Baets (53) uit Evergem, de echtgenote van ereschepen Johan Van Hove, zal in oktober voor de sp.a op de lijst van de provincieraadsverkiezingen staan. Ze krijgt de negende plaats.





Chantal De Baets woont in de Velodroomstraat en is moeder van drie kinderen, die ondertussen allemaal het huis uit zijn. Chantal heeft al een kleinzoon Emmanuel (5) en er zijn nog twee kleinkinderen op komst. Ze is penningmeester van de lokale afdeling sp.a Evergem. "Ik wil in de provincie sterk inzetten op veiligheid", zegt De Baets. "Veilige fietspaden, veilig woon-werkverkeer en veilig naar school. Ik vind het ook belangrijk dat de mooie groene provinciale domeinen kunnen behouden blijven en uitgebreid worden, zodat gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen zich op een gezonde manier kunnen ontspannen in de natuur." (JSA)