Vrouw (76) komt om bij brand in woning, man (79) op tijd buiten HUIS IN ZEVEKOTESTRAAT GAAT HELEMAAL IN VLAMMEN OP JURGEN EECKHOUT

02u41 0 JEW Enkel de buitenmuren van het huis in de Zevekotestraat blijven overeind na de brand. Evergem De 76-jarige Denise Van Vooren is woensdagnacht om het leven gekomen bij een zware woningbrand in de Zevekotestraat in Evergem. Haar echtgenoot Christian Meiresonne (79) raakte op tijd buiten. Het huis ging helemaal in vlammen op. "Wat een verschrikkelijke manier om op je oude dag te sterven", zegt haar overbuur aangeslagen.

Iets na middernacht ontstond brand op de bovenste verdieping van de alleenstaande woning van Denise Van Vooren en haar man Christian Meiresonne (79). De brand woedde al heel fel toen de bewoners het vuur opmerkten. "Ze hebben geprobeerd om het nog te blussen, maar dat lukte niet", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen. Christian geraakte nog op tijd buiten, maar zijn echtgenote had minder geluk.





Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al erg fel door het dak en alle ramen. "Denise zit nog binnen", zei Christian aan de pompiers en de overburen. Na een zoekactie troffen de spuitgasten haar levenloze lichaam aan. De brandweer had de brand in minder dan een uur onder controle en geblust. Toch moest er zelfs nog in de loop van de voormiddag nog af en toe het huis nat gesproeid worden. De woning brandde volledig uit. Enkel de muren bleven overeind.





JEW De vlammen verspreidden zich snel.

In shock

Het parket stelde naast het labo van de federale gerechtelijke politie een branddeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van de brand en van de doodsoorzaak te achterhalen. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de oorzaak accidenteel van aard was. De brand ontstond aan de schouw en kon zeer snel uitbreiden toen de man naar buiten vluchtte en er op die manier extra zuurstof naar binnen kwam. Tijdens het onderzoek werd de Zevekotestraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.





De buurt reageerde erg aangeslagen. "Wat een verschrikkelijke manier om op je oude dag te sterven", zeggen de overburen. "We hebben met Chris te doen. We zagen hem tijdens het blussen hier in de straat rondlopen. Hij liep er bij als een zombie, zo in shock was hij. Hij en Denise hebben dit huis nog in het verleden samen opgebouwd."





Zoon en twee dochters

Denise was in de straat erg graag gezien. Haar leven stond dan ook in het teken van mensen helpen. Dat deed ze professioneel ook, toen ze voor de CM bij mensen ging poetsen. Ze laat naast haar man ook een zoon en twee dochters na. Zij waren gisteren te aangeslagen om te reageren en hadden de moeilijke taak om iedereen op de hoogte te brengen van haar overlijden.