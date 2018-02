Vrije plaatsen bij onthaalouders 14 februari 2018

02u52 0

Er zijn in Evergem verschillende plaatsen vrij bij onthaalouders. Dat laat de overkoepelende dienst Kleine Beer weten. "In Doornzele en Ertvelde zijn er nog vrije plaatsen bij onthaalouders die aangesloten zijn bij Dienst Onthaalouders Kleine Beer", zegt schepen Rob Trenson (N-VA). "De plaatsen zijn onmiddellijk beschikbaar, voor vijf dagen per week. In september start een nieuwe onthaalouder, ook daar zijn verschillende vrije plaatsen."





Info: 09/218.81.65 of onthaalouders@evergem.be. (JSA)