Vrijdag uitzonderlijk geen markt 25 april 2018

Sleidinge moet het op vrijdag 27 april uitzonderlijk zonder wekelijkse markt stellen. Door de combinatie van de kermis, de jaarmarkt en wegenwerken is de markt moeilijk te organiseren. Vrijdag is er geen markt, maar op zaterdag 28 april vindt in Sleidinge wel een jaarmarkt met ponykeuring plaats. De jaarmarkt loopt van 18 tot 22 uur en de ponykeuring van 17 tot 21 uur. Bovendien is er dat weekend ook kermis in Sleidinge. De kermisattracties staan op het Wilfried Martensplein, tot dinsdag 1 mei. (JSA)