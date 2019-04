Vrachtwagens voortaan verboden in centrum Kluizen Joeri Seymortier

05 april 2019

17u43 3 Evergem De gemeente Evergem legt een tonnageverbod op in heel wat straten in het centrum van het dorp Kluizen.

“Momenteel rijdt veel doorgaand zwaar vervoer door het centrum van Kluizen en door de wijk van de Baljuwstraat”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). Komend van de Nieuweweg rijden vrachtwagens op deze manier via de Hoogstraat naar de R4. Nu de N458a, de verbinding tussen Noordlaan en het Ovaal van Wippelgem, werd opengesteld is er geen enkele reden meer dat doorgaand zwaar vervoer via het centrum van Kluizen en de wijk moet rijden. Daarom wordt nu een tonnagebeperking van 7,5 ton opgelegd, uitgezonderd plaatselijk verkeer.”

De tonnagebeperking geldt in de Kluizendorpstraat in het deel tussen Schildekenstraat en Pastoorhoek, in de Damstraat, Pastoorhoek, Rabautstraat, Zijbosstraat, Snoekstraat, Baljuwstraat, Papenbosstraat, Karperstraat, Baarsstraat en de Forelstraat.