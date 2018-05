Vrachtwagenchauffeur Kurt (43) in finale Love2Truck 24 mei 2018

02u31 0 Evergem Evergemnaar Kurt De Bouvre (43) is een van de vijf finalisten van de Love2Truck-verkiezing. "Waarom ik meedoe? Om ons beroep eens in een positief daglicht te stellen", zegt Kurt.

In de wedstrijd Love2Truck mag het publiek samen met een vakjury de meest gepassioneerde trucker van België verkiezen. Kurt De Bouvre uit Evergem is een van de vijf finalisten gekozen uit 83 deelnemers.





"Mijn passie voor trucks begon toen ik acht jaar was", vertelt Kurt. "Ik mocht toen mee op baan met mijn nonkel Martin en op het einde van de zomervakantie moesten mijn ouders mij er bijna uit sleuren. Ik heb de eerste keer zelf mogen rijden toen ik vijftien jaar was. Een bijzonder zicht: zo'n kleine jongen achter dat grote stuur. Uiteindelijk ben ik op 22-jarige leeftijd beginnen werken als vrachtwagenchauffeur. Eigenlijk voelt het eerder aan als een hobby: je bent altijd op reis, je hebt veel sociale contacten en iedere dag is anders. Mijn leukste opdracht tot nu toe was een rit naar Ibiza."





"Met mijn deelname wil ik vooral mijn beroep eens in een positief daglicht stellen. Vrachtwagenchauffeurs die de media halen, zijn vaak diegene die bij een ongeval betrokken zijn. Procentueel gezien gebeuren er veel meer accidenten met personenwagens, maar gezien de omvang van ons voertuig zijn de gevolgen meestal zwaarder. Het is een gevaarlijke job, maar ik zou niets liever doen. Ik zie mijn truck als tweede vrouw, na mijn echtgenote natuurlijk."





Stemmen kan nog tot en met donderdag 31 mei via www.love2truck.be (ASD)