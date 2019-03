VR-bril op de neus: kinderen De Regenboog fietsen door virtuele wereld Joeri Seymortier

13 maart 2019

11u51 0 Evergem De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Regenboog in Ertvelde hebben een virtuele verkeersles ondergaan.

De organisatie ‘Drive up Safety’ zakte af naar Ertvelde met splinternieuwe ‘virtual reality brillen’. De kinderen moesten die opzetten, en dan waanden ze zich echt met de fiets door het drukke verkeer. “Verkeersveiligheid staat hoog aangeschreven in onze school”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “In het verkeer kan elke fout fataal zijn, dus gooien we leerlingen niet zomaar voor de leeuwen. Dankzij de interactieve VR-bril komen de leerlingen als fietser in levensechte verkeerssituaties terecht. Gelukkig kwamen de meeste kinderen er zonder virtuele kleerscheuren vanaf. We hopen dat de kinderen bijgeleerd hebben, en nu ook veiliger door het echte verkeer fietsen.”