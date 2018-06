Voorstel voor oefenparcours voor jonge fietsers 29 juni 2018

02u31 0

Annie Goethals van de verkeerscommissie in Evergem lanceert het voorstel om in de gemeente een oefenparcours voor jonge fietsende kinderen aan te leggen.





Goethals heeft eerder al een eigen affichecampagne gehouden om het fietsen te stimuleren, en gaat nu nog een stap verder. "Te veel ouders hebben schrik om hun kind met de fiets naar school te sturen", zegt Annie Goethals. "Schoolomgevingen of de weg daar naar toe worden ervaren als onveilig. Rond de schoolomgevingen moet een bewegwijzerend parcours komen waarop jonge kinderen samen met de ouders of grootouders kan oefenen en aanvoelen hoe je moet fietsen op de openbare weg. Wat betekenen bepaalde verkeersborden? Hoe fiets ik correct op een rotonde? Waarop moet ik letten op een kruispunt? Scholen investeren nu al veel in behendigheidsoefeningen, maar dit is niet hetzelfde als fietsen op de openbare weg", aldus Annie Goethals.





(JSA)