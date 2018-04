Voorlezen bij anderstalige gezinnen 09 april 2018

02u28 0

Evergem wil anderstalige gezinnen steunen bij de integratie in het dorp, en zoekt vrijwilligers voor een project. Samen met het OCMW en de Evergemse scholen organiseert de bibliotheek 'voorlezen bij anderstalige gezinnen'. Het project is bedoeld voor gezinnen waarvan de kinderen extra hulp kunnen gebruiken bij het leren van de Nederlandse taal. De bibliotheek zoekt nog vrijwilligers die bij de gezinnen willen langsgaan. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van de bibliotheek. Info: 09/216.89.30 of bibliotheek@evergem.be. (JSA)