Volgende jaar eerste vaste camera's op gemeentewegen in Evergem en Assenede Joeri Seymortier

14 december 2018

10u50 0 Evergem Volgend jaar komen de eerste vaste camera’s in het straatbeeld van Evergem en Assenede.

Het gaat om de zogenaamde ANPR-camera’s die de nummerplaten van voorbijrijdende wagens kunnen lezen. Met die camera’s kunnen niet alleen snelheidscontroles uitgevoerd worden, maar kunnen ook niet-verzekerde wagens of gezochte criminelen uit het verkeer gehaald worden. “Het licht staat definitief op groen om dergelijke ANPR-camera’s te plaatsen in de politiezone Evergem-Assenede”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Om het hele grondgebied goed te kunnen dekken, zouden we eigenlijk twintig camera’s nodig hebben. Maar we gaan volgend jaar starten met zes tot acht camera’s. Daar is in onze politiezone 400.000 euro voor voorzien. Na de zomer van 2019 moeten de eerste camera’s in het straatbeeld verschijnen. Later kunnen er nog meer camera’s volgen.”

Waar de camera’s het best geplaatst worden, wordt momenteel uitgezocht. Het portiek van Langerbrugge staat in ieder geval bovenaan de verlanglijst.