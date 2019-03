Voetbalclub Evergem gaat groene toer op: tachtig zonnepanelen op komst Joeri Seymortier

04 maart 2019

17u02 0 Evergem Voetbalclub Evergem gaat de groene toer op en gaat tachtig zonnepanelen op het voetbalcomplex leggen.

Via Veneco werd de Vlaamse energielening aangeboden aan de voetbalclub van Evergem. Ze kunnen zo lenen aan amper één procent intrest. “Er waren verschillende triggers die ons ertoe aanzetten om het idee van zonnepanelen te plaatsen verder uit te werken”, zegt Hubert Van de Walle, voorzitter van KFC Evergem Center. “Een voetbalvereniging moet steeds op zoek naar nieuwe inkomsten, dus de financiële opbrengst is mooi meegenomen. Onze daken zijn honderd procent zuiders gericht. Als voetbalvereniging krijgen we ook de steun van de gemeente, die eigenaar is van de infrastructuur.”

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) is enthousiast. “Het is een prima initiatief van de voetbalclub om zonnepanelen te leggen op het dak van de kantine”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Als gemeente juichen we dit toe. Die investering is niet alleen een goede zaak op vlak van duurzaamheid, de club doet hiermee ook aan bewustwording en door de korte terugverdientijd is dit ongetwijfeld een goede zaak voor de financiën van de club.”