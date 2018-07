Vlaams feest geschrapt voor Rode Duivels 10 juli 2018

Het geplande volksfeest 'Evergem zingt en swingt', vanavond op het kasteeldomein van Wippelgem, werd gisteren op het laatste moment geschrapt. Op hetzelfde ogenblik spelen de Duivels hun halve finale tegen Frankrijk, en de organisatie vreest dat er niemand zou komen opdagen.





"Dit is een geval van overmacht", zegt schepen Martine Willems (CD&V). "In overleg met alle fanfares, koren, dansers en vrijwilligers hebben we beslist om het volksfeest af te gelasten. Het evenement naar een andere datum verplaatsen was logistiek niet mogelijk voor de verenigingen. De voorbereidingen zijn geen verloren werk, en kunnen dienen voor volgend jaar. Onze koren, fanfares, dansers, feestvierders en vrijwilligers kunnen nu uit volle borst supporteren voor de Rode Duivels. Die wedstrijd is te volgen op verschillende grote schermen in onze gemeente."





