Villa onbewoonbaar na zware brand 24 juli 2018

02u42 0 Evergem Een alleenstaande man staat op straat na een zware brand in zijn woning in de Vierhuizen. Dankzij de alerte alarmcentrale, die op de camerabeelden vlammen en rook zag, was de brandweer er toch snel bij.

Rond 10.20 uur verwittigde de alarmcentrale de brandweer over een brand in de alleenstaande woning. Buurtbewoners zagen toen al rook van onder het dak naar buiten komen. "Het was een zware brand", zegt brandweerluitenant Kurt De Kock van de brandweerzone Centrum. "Toen we toekwamen, stonden de ramen op springen."





De alleenstaande bewoner was op dat moment op zijn werk bij Arcelor Mittal. "De brand was in de keuken ontstaan. Volgens de bewoner had hij nochtans geen potten of pannen op het fornuis laten staan." De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de woning erg veel schade op liep. De hele keuken en woonkamer zijn vernield. Beide ruimtes moeten afrekenen met heel veel rook - en brandschade. De rook verspreidde zich ook naar de rest van de woning, tot onder het dak. "We moesten daarom de dakpannen verwijderen zodat de rook kon ontsnappen."





De brandweer kon dan ook niet anders dan de woning tijdelijk onbewoonbaar verklaren. De bewoner zal elders moeten verblijven.





Tijdens de interventie was het voor het verkeer onmogelijk om door de Vierhuizen te rijden. Rond 12 uur konden de meeste pompiers vertrekken. (JEW)