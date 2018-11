Vijftig kaarsjes op jubileumtaart van René en Rita Joeri Seymortier

13 november 2018

00u00 1 Evergem René Claeys en Rita D’hooge uit Wippelgem bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd.

Het gouden koppel heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Er kwam een pak volk naar de huldiging op het Kasteel van Wippelgem, want het koppel heeft een grote familie. René heeft één broer en Rita komt uit een gezin van twaalf kinderen. Ze leerden elkaar kennen in 1966, het jaar dat Evergem de duizendste verjaardag vierde.

René en Rita kochten een woning in Wippelgem en woonden er jaren samen met haar ouders. René werkte bij Electrabel, Rita zorgde voor de kinderen en haar ouders. Hun favoriete vakantiebestemming is Wenduine. Al veertig jaar gaan ze daar graag uitwaaien. Rita en René zijn nog altijd actief in het verenigingsleven.