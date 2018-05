Vijftienjarige met mes overvallen aan tramhalte station 01 juni 2018

02u38 0 Evergem Een 15-jarige jongen uit Sleidinge is dinsdag met een mes bedreigd en overvallen aan de tramhalte vlak bij het station in Evergem.

De jongen was bij een vriend geweest en wilde rond 21 uur naar huis gaan. Aan de tramhalte stond hij tegenover dertien jongeren. Een van hen benaderde hem en vroeg of hij zijn gsm mocht gebruiken. Toen de jongen hem negeerde en weg wilde gaan, riep de overvaller hem terug. "Hij trok een mes en zei dat hij alles zou nemen wat hij wou", verklaart de vader van het 15-jarige slachtoffer. "Geld, sigaretten en een luidspreker van 130 euro, mijn zoon gaf alles af." De jongeren sprongen op de tram die richting Gent reed. "Thuis durfde mijn zoon het eerst niet te vertellen, tot ik er zelf naar vroeg", zegt de vader. "Hij was duidelijk geschokt." Via vrienden en sociale media kwam hij een vermoedelijke naam van een verdachte te weten. Later volgde ook een adres. Een facebookpost over het voorval, waarbij ook een foto van de mogelijke verdachte stond, werd ongeveer 2.000 keer gedeeld.





"We raden mensen nooit aan om via sociale media zelf op zoek te gaan naar een dader", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. "Zeker een foto erbij plaatsen is geen goed idee, want voor hetzelfde geld is die persoon onschuldig." Uit het onderzoek zal moeten blijken of het om de juiste dader gaat. (WSG/DJG)