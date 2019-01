Vijf rode brievenbussen verdwijnen uit straatbeeld in Evergem Joeri Seymortier

21 januari 2019

11u55 0 Evergem Bpost gaat vijf rode brievenbussen weghalen in de straten van Evergem.

In heel Vlaanderen worden honderden rode brievenbussen weggehaald die te weinig gebruikt worden. In Evergem is dat het geval voor de rode brievenbussen in de Doornzelestraat 133, Elslo 98, Molenstraat 93 in Ertvelde, Schoonstraat 203 en op Wippelgem-Dorp 51.

Er blijven in Evergem nog altijd 29 rode brievenbussen staan. Je kan ook terecht in het postkantoor in de Hofblikstraat, in de verschillende postpunten in de winkels en bij de pakjesautomaat in de Carrefour Evergem.