Vijf hamburgermenu’s voor gouden tip na diefstal Jeffrey Dujardin

15 november 2018

15u01 2

Bij Burger and Fries in Evergem, een frituur aan het Brielken in Evergem, kregen ze dinsdagochtend een onaangename verrassing te verwerken. Een van hun spandoeken met reclame op werd gestolen in de nacht van maandag op dinsdag. De reclamebanner stond aan de Kwadeweg, 300 meter voor de lichten aan de tramhalte. “Hoe laag kan je vallen om iemand anders zijn spandoek te stelen”, vragen ze zich af. “Dit is zielig, het zijn ronduit pesterijen.” Een zoveelste tegenslag voor de frituur, twee weken eerder werd al ingebroken bij hen. Gelukkig bleef de buit bij enkele euro’s. Mocht iemand iets gezien hebben of weten, de gouden tip wordt goed beloond. “Wij geven vijf hamburgermenu’s weg voor de gouden tip.”