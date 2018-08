Vijf bestuurders positief na fuif 08 augustus 2018

De politie Assenede-Evergem heeft in de nacht van 4 op 5 augustus vijf bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden bij een controle in de omgeving van een fuif in Sleidinge. De politie heeft in totaal 122 ademtesten afgenomen. De vijf zullen zich voor de politierechter moeten verantwoorden. (JEW)