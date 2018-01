Vier namen voor 'paarse lijst' 22 januari 2018

De inwoners van Evergem mogen meestemmen over de naam van de nieuwe gezamenlijke lijst van Open Vld en sp.a. Er werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen weekend vier voorstellen gelanceerd, waaruit gekozen kan worden. EVI staat voor Evergem Innovatief. EVO staat dan weer voor Evergem Vooruit. Een derde keuze is 'StErk', voor een sterk Evergem. De vierde mogelijkheid is SoLiDE wat dan weer staat voor Socialistisch, Liberaal, Democratisch, Evergem. "Het is nog niet zeker dat één van deze namen het ook daadwerkelijk wordt", zeggen Johan Van Hove (sp.a) en Vicky Van Hyfte (Open Vld). "Burgers kunnen ook zelf voorstellen indienen."





Stemmen kan tot eind februari op de Facebookpagina 'Project-I' of door je keuze door te geven aan de mandatarissen van de partijen.





(JSA)