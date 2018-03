Vier maanden cel met uitstel na verkeersagressie 30 maart 2018

02u50 0

De 56-jarige P. V. uit Evergem is in beroep veroordeeld tot vier maanden met uitstel voor verkeersagressie. Een bevestiging van straf in eerste aanleg. De man reed met één van zijn twee Porsches in 2015 met een colonne van het merk in de Abdijstraat in Drongen toen een man aanstalten maakte om over te steken aan het zebrapad. Eén van de bestuurders hierbij gaf uitdagend extra gas en stopte niet voor de voetganger. De man, geschrokken, gooide zijn sleutels richting de laatste Porsche in de colonne. In de wagen, die ook van V. is, zat volgens V. een 'goede kennis' aan het stuur. Die persoon zou uitgestapt zijn, geslagen hebben en verdere dreigementen geuit hebben. V. ontkende eerst bij politieverhoor ook maar iets te weten van het voorval. "Mijn cliënt heeft het niet gedaan, maar verkeert in de morele onmogelijkheid om te zeggen wie het wel heeft gedaan", klonk het bij de verdediging. De procureur vroeg de bevestiging, het hof volgde." (DJG)