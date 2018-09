Vier extra kandidaten op lijst N-VA Joeri Seymortier

06 september 2018

11u40 0 Evergem N-VA Maldegem voegt nog vier kandidaten toe aan de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober: Johan Vleeshouwers, Katleen De Kesel, Jasminka Sys en Ellen Depestel.

Johan Vleeshouwers (57) is verzekeringskantoorhouder en was directeur van het ING-kantoor in Adegem. Hij is ook de man achter de Facebookpagina ‘Alternatief voor duur Maldegems Containerpark’. Katleen De Kesel (37) is geboren en getogen op de Kerselare in Adegem en aan de slag als reisagent aan huis. Ze staat ook op de achtste plaats op de provinciale kieslijst.

Jasminka Sys (28) woont samen met haar man Wesley Van Reybroeck in de Bloemestraat. Ze wil meer aandacht voor kinderopvang en mobiliteit in Maldegem. Ellen Depestel (48) is verzorgster in de thuiszorg.