Vernieuwd hoofdcommissariaat voor politie Assenede-Evergem: “Een verademing voor ons korps” Jeffrey Dujardin

01 maart 2019

17u47 0 Evergem De politie Assenede-Evergem heeft sinds kort een vernieuwd politiecommissariaat en een nieuw gedeelte dat hieraan verbonden is. Kostprijs: 1,2 miljoen euro. Maar het lijkt een zeer positieve stap in de toekomst, zo zegt ook korpschef Franky Mervielde. “Voor de komende 20 jaar zitten we goed, en we zien nu al het effect op ons korps.”

De eerste zaak die opvalt aan het vernieuwde gebouw is het onthaal, “We zijn op dezelfde uren open als de gemeente”, zegt de korpschef. “Hierdoor kunnen we onze bezoekers beter opvangen. Daarnaast spelen we vooral in op veiligheid en hebben we alles milieubewust aangepakt. Heel het gebouw zit vol led-verlichting.” Een grote plus voor de 90 mensen die er werken zijn de badges, “Vroeger moesten we van alles een sleutel hebben, nu hebben we elk onze persoonlijke badge waarvoor we snel en efficiënter kunnen werken.” Voor de ‘brave’ burgers, zoals de korpschef ze noemt, zijn er ook drie nieuwe verhoorlokalen. Een open ruimte met veel lichtinval en airco. “Bij alles is ook rekening gehouden met de privacy, door middel van geblindeerde ramen en geluidsdichte ruimtes.”

100 jaar oud

Het hele gebouw, dat al meer dan 100 jaar oud is, werd aangepakt. En er werd zelfs een extra stuk bijgebouwd. “Het gebouw bestaat uit vier afzonderlijke delen eigenlijk. Een combinatie van een herberg, een bank, een vredegerecht. En het vierde hebben we er zelf bijgeplakt. Maar ik kan u verzekeren, we hebben een gevecht moeten leveren om de loodzware oude bankkluizen uit het gebouw te krijgen.”

Voor het korps zijn de vernieuwingen een frisse start. “Je merkt het ook aan onze mensen”, zegt Mervielde. “Er is een positieve drive. Het gebouw is dan ook gemaakt om zo goed en efficiënt mogelijk te werken. Elke dienst, elke kamer heeft zijn logische plek gekregen.” Zo zijn er verschillende ‘stille’ plekken voorzien voor agenten die zich willen concentreren op hun werk. “Vroeger was het hier soms een ‘kiekenskot’. Wie wil, kan zich nu afzonderen en in alle rust werken.”

Buiten enkele laatste ruimtes die aangepakt moeten worden, is het volgens de korpschef tijd voor een nieuwe vingerafdrukkenmachine. “Die gaat al meer dan tien jaar mee. Dat komt op de begroting, er is een nieuwe nodig. Maar dat kost al snel 50.000 euro.”

2018

Dat de politie Assenede-Evergem erop vooruit gaat, is ook op te merken uit de cijfers van 2018. Nadat meer geïnvesteerd werd op het vlak van verkeersveiligheid, met frequente controles blijkt het resultaat positief. Het aantal ongevallen met ernstig letsel daalde. Wel blijkt dat in 12 procent van de ongevallen minstens één bestuurder onder invloed was. Maar er werden veel een stuk meer ademtest afgelegd, 7690 stuks. In 2017 waren dat er amper 2020. Ook het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren nog nooit zo laag geweest als in 2018. In 2016 waren er nog 109, voor 2018 waren dat er 80.