Verlichting rond Finse piste defect 30 maart 2018

02u47 0

De gemeente Evergem zal de verlichting rond de Finse piste aan sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde herstellen. Die is op bepaalde plaatsen langs het parcours defect. De herstelling en de overname door Eandis zijn voorzien voor het najaar. Daar hangt een kostenplaatje van 91.867 euro aan vast. "Op bepaalde plaatsen langs het parcours is de verlichting al enkele maanden defect", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Door de aanbouw van het Huis van Jef is daar ook een deel van de verlichting tijdelijk verdwenen. Niet aangenaam voor de joggers om langs die donkere plaatsen te lopen. We begrijpen de frustratie en doen alles om de verlichting weer aan de praat te krijgen. Eandis zal de verlichting overnemen en nieuwe palen met armaturen plaatsen. Ook het onderhoudscontract neemt Eandis over. Dit kan pas in het najaar. Tegen de volgende winter zal de piste dus verlicht zijn voor wie 's avonds komt joggen." (JSA)