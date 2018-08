Verlichting Finse piste wordt hersteld 06 augustus 2018

De verlichting van de Finse piste aan sportcentrum Hoge Wal in Ertvelde is op bepaalde plaatsen langs het parcours al een hele tijd defect. Vandaag, maandag 6 augustus, start Eandis met de herstelling.





De werken zullen drie weken duren. De piste kan ondertussen wel gebruikt worden, maar zal op sommige plaatsen onderbroken zijn. "De Finse piste aan Hoge Wal wordt vaak gebruikt", legt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) uit. "Lopers kunnen er in een aangename omgeving een parcours afleggen tot 1,7 kilometer. Op bepaalde plaatsen langs het parcours is de verlichting al enkele maanden defect. Eandis plaatst nieuwe palen met armaturen. Daar hangt een kostenplaatje van 91.867 euro aan vast. Er wordt nu gekozen voor energiezuinige ledverlichting. Die verlichting zal zorgen voor een jaarlijkse besparing van zowat 3.000 euro." Eandis neemt naast de verlichting ook het onderhoudscontract over, en kan de palen zo sneller herstellen. (JSA)