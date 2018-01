Verkoop kerk stopgezet 26 januari 2018

De gemeente Evergem heeft de verkoop van de kerk van Rieme voorlopig stopgezet. Eerst moeten de stedenbouwkundige voorwaarden aangepast worden. In een Facebookgroep voor inwoners van Rieme verscheen het nieuws dat er een horecazaak zou komen in de kerk van Rieme. In de buurt zouden ook nieuwe woningen gebouwd worden. De gemeente Evergem zegt dat het helemaal nog niet zo ver is. "Wij juichen elk initiatief toe voor een betere leefbaarheid in Rieme, maar die plannen kunnen helaas niet zomaar uitgevoerd worden", klinkt het binnen het schepencollege. "De verkoop van de kerk werd ondertussen stopgezet. Eerst moeten de stedenbouwkundige voorwaarden geactualiseerd worden, zodat we op papier zetten wat daar in de toekomst allemaal kan. Daarvoor moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden. De inwoners zullen zoveel mogelijk betrokken worden bij de opmaak van het plan. Maar het kan anderhalf jaar tot twee jaar duren voor het plan volledig klaar is."





(JSA)