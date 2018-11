Verkeerslichten kruispunt Brico aangepast voor vlotter verkeer Joeri Seymortier

22 november 2018

14u46 0 Evergem De verkeerslichten aan het kruispunt van de Brico en de McDonalds in Evergem zijn opnieuw aangepast, waardoor het verkeer vlotter zou moeten verlopen.

Het verkeer aan het kruispunt Brico in Evergem draait al weken in de soep. Ook buiten de spitsuren en zelfs tijdens de weekends staan er files van vaak meer dan twintig minuten. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een paar weken geleden de werking van de verkeerslichten anders afgesteld, en dat zorgde voor problemen. Het verkeer dat van op de R4 nu wil afslaan naar Evergem of Wondelgem, kan dat nu conflictvrij doen.

De lange files waren een doorn in het oog, en daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer nu een nieuwe aanpassing gedaan. “Er is recent inderdaad een nieuwe bijsturing gebeurd van de verkeerslichten op de kruispunten met de R4”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Sinds woensdag 21 november is er een duidelijke verbetering van de verkeersdoorstroming. Vertraging of file tijdens de spitsuren volledig uitsluiten, is helaas niet mogelijk.”