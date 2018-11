Verkeerslichten kruispunt Brico aangepast: veiliger oversteken, maar wel lange files Deze en volgende week volgen nog aanpassingen Joeri Seymortier

12 november 2018

12u00 0 Evergem De regeling van de verkeerslichten aan het drukke kruispunt Brico op de grens van Evergem met Gent is aangepast. Het is nu veiliger oversteken, maar er staan (voorlopig) wel lange files.

Het afgelopen weekend regende het klachten op de Facebookpagina’s van Evergem. Zelfs op kalme weekenddagen werd melding gemaakt van wachttijden en files tot twintig minuten aan de verkeerslichten van het kruispunt Brico.

“De regeling van de verkeerslichten aan het kruispunt van de R4 met de Zeeschipstraat en de Evergemsesteenweg, het zogenaamde kruispunt Brico, is inderdaad aangepast”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. “Wie linksaf slaat vanop de R4 krijgt vanaf nu een aparte groenfase. Bij het afslaan kan je zo niet meer in conflict komen met tegenliggers die op de R4 rechtdoor rijden.”

Tram geblokkeerd

Ook iets verderop werden de verkeerslichten aangepast, aan de verkeerslichten aan de overweg. Die werken nu gelijk met de verkeerslichten iets verderop aan de Schouwingstraat. Zo wil AWV voorkomen dat wachtende wagens de aanrijdende trams blokkeren.

Monitoring

Er volgen deze en volgende week nog aanpassingen. “Omdat de kruispunten zo druk zijn en zo dicht bij elkaar liggen, is een goede afstemming van de verkeerslichten op beide kruispunten belangrijk”, zegt Sylvie Syryn. “Die afstelling is een hele klus. We vragen nog een paar dagen geduld om de afstemming tussen de beide kruispunten helemaal in orde te krijgen. Momenteel monitoren we ook nauwgezet alle verkeer in deze zone. Ten laatste in de week van 19 november sturen we de verkeerslichten nog wat bij.”