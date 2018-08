Verkeersdrempel wordt hersteld 23 augustus 2018

Tussen 27 augustus en 16 september wordt de verkeersdrempel op het kruispunt van de Grote Moerstraat met de Kuitenbergstraat en de Kleine Moerstraat in Belzele bij Evergem hersteld. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen, wordt de Grote Moerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.





Er wordt een omleiding voorzien via de Kleine Moerstraat, Belzeelsestraat, Belzele Dorp, de Oosteindestraat, Kromvelde, Biezenstraat, Linde, Weegse, Meistraat en Haantjen. Voor het verkeer dat van de andere kant komt, wordt een omleiding voorzien via het Haantjen, Meistraat, Weegse, Linde, Biezenstraat, Kromvelde, de Oosteindestraat, Belzele Dorp, en de Kuitenbergstraat.





Info: www.evergem.be. (JSA)